Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta dronla sosyal mesafe denetimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralının denetimi drone destekli gerçekleştirildi.
Kentte yaya devriyeler gün boyu cadde ve sokaklarla Kovid-19 denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.
Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı polis ekiplerince dronla havadan denetlendi.
Polis ekipleri, banka, PTT gibi alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını dronla izledi. Kurallara uymayan vatandaşlar dronla tespit edilirken, bölgeye yaya devriyeler yönlendirildi.
Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs drone covid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:21
Sıradaki Haber
Çay üreticileri nisan sonuna kadar Rize'ye gidebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz