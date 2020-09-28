Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Kağızman ilçesinde bağlı Çayarası köyünün bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın da sonlandırıldığı kaydedildi.