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Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Kağızman ilçesinde bağlı Çayarası köyünün bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın da sonlandırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Kars koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:57
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