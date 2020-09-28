Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da metruk binada kumar operasyonu: 12 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, metruk binaya operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira, maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde metruk binada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yerde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi.
Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6 bin 400 liraya el konuldu.
Etiketler: kumar operasyonu hataySon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:44
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