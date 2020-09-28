Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkiindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesi ve yangın söndürme uçağıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yangında zarar gören alanın tespiti için çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangının çıkışına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çobanın jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.