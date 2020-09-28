Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta 4 noktada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Aktepe köyündeki ormanlık alanda 4 noktada dün çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen çobanın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkiindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesi ve yangın söndürme uçağıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangında zarar gören alanın tespiti için çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangının çıkışına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çobanın jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.
Etiketler: yangın Tokat orman yangınıSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:53
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