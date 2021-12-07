Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ta, polis ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kars
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