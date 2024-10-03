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Türkiye
AA 03.10.2024 23:04

Kars'ın gravyer peyniri tescillendi

Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi.

Kars'ın gravyer peyniri tescillendi

Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.

Kars'ın gravyer peyniri tescillendi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından da 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda gravyer peyniri, 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte her yıl yaklaşık 200-250 ton civarında gravyer üretildiğini söyledi.

Kars'ın gravyer peyniri tescillendi

Peynir üretiminin çeşitli zorlukları olduğunu belirten Bozan, "Şehrimizin çok önemli bir peyniridir, gravyerimiz inşallah dünyaya tanıtacağız. Avrupa'da coğrafi işaretini almak için bugünden itibaren çalışmalara başladık." dedi.

Yöre sakinlerinden Furkan Turut da gravyerin tescillenmesini sevinçle karşıladığını dile getirerek, "Uzun zamandır bunu bekliyorduk inşallah Kars gravyerini dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

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