Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta, su birikintileri aşırı soğuktan buz tuttu. Araçların camları da buzla kaplandı.

İşlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

İnşaat işçileri de ateş yakarak çalıştı. Üşüyen işçiler, yaktıkları ateşin etrafında toplanıp ısındı.

Gece hava sıcaklığının eksi 15’i gördüğü Kars'ta, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 11 olarak ölçüldü.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Kars’a gezmek için geldiğini ifade eden Yavuz Demir, "İlk defa kar yağdı. Gece eksi 12 derece ama soğuğuyla beraber, temiz havasıyla tatlı bir soğuk" dedi.

Kaynak: İHA