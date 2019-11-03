Türkiye
Dalaman açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem03 Kasım 2019 Pazar 08:57 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 09:02
Merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
[Grafik: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
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