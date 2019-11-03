Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber