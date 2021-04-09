Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Nisan ayında sıcaklıklar bazı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Nisan ayında kar yağışı

Yağışlar, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Buzlanma ve don olaylarına dikkat

İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak. Diğer bölgelerde bir değişiliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Zirai don tehlikesi

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.