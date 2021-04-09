Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 07:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da yasadışı bahis operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye operasyon düzeledi.
93 adrese operasyon düzenlendi
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de desteği ile şafak vakti 93 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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