Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan cipte hasar oluştu.
Reşat Altun idaresindeki cip seyir halindeyken kaputundan duman çıkmaya başladı. Sivas Havalimanı'na bir kilometre mesafede Altun, aracı sağa çekerek park etti. Araçta bulunan 4 kişi indi.
Altun'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu cipte çıkan yangın söndürüldü.
Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.
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