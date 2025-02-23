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Türkiye
AA 23.02.2025 07:46

Karın 2 metreyi aştığı yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki yaylada 2 metreyi aşan kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Karın 2 metreyi aştığı yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul ve Kocaeli'den gelerek İnönü Yaylası'nda 4 gündür kamp yapan Ali İhsan S., Enver M. ve Talha A., kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Pamukova Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Bölgeye intikal eden ekipler tarafından kurtarılan 3 kişi, Hüseyinli Mahallesi'ne götürüldü.

Daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçen bu kişiler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Ekipler ise vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalle ve yaylalara çıkmamaları konusunda uyardı.

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