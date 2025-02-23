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Türkiye
AA 23.02.2025 07:15

Yokuşta kayan otomobil taksiye ve evlere çarptı: O anlar kamerada

İstanbul Beykoz'da buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil, bir taksi ile iki evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında taksi ve otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 300 metre kayan otomobil, önce sokak üzerindeki taksiye ardından iki evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada, çarptığı bir evin yatak odasının duvarını yıkan daha sonra başka bir eve de çarpan otomobilin sürücüsü ile taksi şoförü hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Evde yaşayanlar şans eseri kurtuldu

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, gazetecilere, şans eseri evde yaşayanlara bir şey olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay anında uyuduğunu anlatan Hancıoğlu, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi.

Öte yandan, sokağı şerit çekerek trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

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