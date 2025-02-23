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Türkiye
AA,DHA 23.02.2025 06:42

Mardin'de iki aile arasında "kız isteme" kavgası: 3 ölü, 7 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında "kız isteme" kavgası: 3 ölü, 7 yaralı

Kırsal Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ü tedavi gördükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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