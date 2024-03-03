Kargodan tablet yerine taş çıktı

Gaziosmanpaşa’da yaşayan 23 yaşındaki Sibel Zengin, tablet almak için uzun süredir para biriktiriyordu. Zengin, 2 Şubat’ta internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde bir tablet sipariş etti.

3 gün sonra kargosu gelen Zengin, engelli olduğu için dayısı kargo bayisinden kargosunu alıp eve getirdi. Heyecanla kargo paketini açan genç kadın, tablet yerine taş çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Zengin, o anki şaşkınlığıyla tableti aldığı internet sitesini aradı. Siteden sorun olmadığı, kargo şubesinde sorun olabileceği cevabını aldı.

Bunun üzerine kargo şubesine başvuran Sibel Zengin, buradan da karşılık alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Zengin, avukatı aracılığıyla da şikayetçi olacağını belirtti. Engelli kadın şimdi Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak kararı bekliyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Tablet beklerken taş geldi"

Sibel Zengin, "Ben engelli olduğum için evden bizzat aile büyüğümden birini gönderdim. Onlar da gidip alıp getirdi. 'Hayırlı olsun' diyerek açmak istedi dayım. Açınca içinde kare şeklinde bir taş gördük. Kutusu da büyük bir şekildeydi. Bunun üzerine her yere bildirdik. Mağaza ve kargo şubesini aradık. Mağaza kendisi kabul etmedi bunu. Aldığım mağaza, 'Diğer satıcı mağazaya söyleyin' dediler. Biz de satıcı mağazayı aradık. Bayağı bir onlar ilgilendiler, baktılar, incelediler. Bir süre haber gelmedi zaten. Dediler, 'Kargoluktur sorun' Biz kargonun genel müdürlüğünü aradık. Genel müdürü de bütün kayıtları, transfer sürecini, hepsini incelediğini beyan etti. 'Bu bizlik değil, satıcının suçu' dediler. Biz de satıcıya tekrar döndük. Aradık, satıcı da ‘Biz düzgün bir şekilde kargoladık’ dedi. 20 bin lira söz konusu ortada, iki tarafta suçu birbirine atıyor. 20 bin liralık bir tablet satın aldık. Satıcıyı aradığımızda, 'Aldığınız internet sitesi üzerinden satıcıya iade edin, iade olursa ürününüz, paranızı alırsınız' dediler. Biz iade ettik. İadeyi reddettiler, içinde taş olduğu için kabul etmediler. Tutanak gönderdiler iade olmadığına dair. Gelen taş da şu şekilde. Ben şikayetçiyim, böyle durumda şikayet edilmesi gerekiyor. Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatacağız.Tablet beklerken taş geldi. Yani aldığımız tablet yok" diye konuştu.

"Kargo paketini açarken kanıt olsun diye video çekilebilir"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İnternet üzerinden yapılan açık bir dolandırıcılık. O internet satış portalının sorumluluğu üstlenmesi ve ödemesini yapması lazım. Tüketicinin o ürünü aldığında içinde o ürünün olmadığın taş olduğunu kanıtlayacak bilgi belgeye ihtiyaç var. Paketi açarken bir videoya çeksinler ki kanıtı da sağlam olsun" dedi.