Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 03.03.2024 14:53

Kargodan tablet yerine taş çıktı

İstanbul'da bir kişi, internet sitesi üzerinden 20 bin lira ödeyip tablet sipariş etti. Kargo paketini açtığında büyük şaşkınlık yaşadı. Paketten tablet yerine taş çıktı.

Kargodan tablet yerine taş çıktı
[Fotograf: DHA]

Gaziosmanpaşa’da yaşayan 23 yaşındaki Sibel Zengin, tablet almak için uzun süredir para biriktiriyordu. Zengin, 2 Şubat’ta internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde bir tablet sipariş etti.

3 gün sonra kargosu gelen Zengin, engelli olduğu için dayısı kargo bayisinden kargosunu alıp eve getirdi. Heyecanla kargo paketini açan genç kadın, tablet yerine taş çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Zengin, o anki şaşkınlığıyla tableti aldığı internet sitesini aradı. Siteden sorun olmadığı, kargo şubesinde sorun olabileceği cevabını aldı.

Bunun üzerine kargo şubesine başvuran Sibel Zengin, buradan da karşılık alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Zengin, avukatı aracılığıyla da şikayetçi olacağını belirtti. Engelli kadın şimdi Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak kararı bekliyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Tablet beklerken taş geldi"

Sibel Zengin, "Ben engelli olduğum için evden bizzat aile büyüğümden birini gönderdim. Onlar da gidip alıp getirdi. 'Hayırlı olsun' diyerek açmak istedi dayım. Açınca içinde kare şeklinde bir taş gördük. Kutusu da büyük bir şekildeydi. Bunun üzerine her yere bildirdik. Mağaza ve kargo şubesini aradık. Mağaza kendisi kabul etmedi bunu. Aldığım mağaza, 'Diğer satıcı mağazaya söyleyin' dediler. Biz de satıcı mağazayı aradık. Bayağı bir onlar ilgilendiler, baktılar, incelediler. Bir süre haber gelmedi zaten. Dediler, 'Kargoluktur sorun' Biz kargonun genel müdürlüğünü aradık. Genel müdürü de bütün kayıtları, transfer sürecini, hepsini incelediğini beyan etti. 'Bu bizlik değil, satıcının suçu' dediler. Biz de satıcıya tekrar döndük. Aradık, satıcı da ‘Biz düzgün bir şekilde kargoladık’ dedi. 20 bin lira söz konusu ortada, iki tarafta suçu birbirine atıyor. 20 bin liralık bir tablet satın aldık. Satıcıyı aradığımızda, 'Aldığınız internet sitesi üzerinden satıcıya iade edin, iade olursa ürününüz, paranızı alırsınız' dediler. Biz iade ettik. İadeyi reddettiler, içinde taş olduğu için kabul etmediler. Tutanak gönderdiler iade olmadığına dair. Gelen taş da şu şekilde. Ben şikayetçiyim, böyle durumda şikayet edilmesi gerekiyor. Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatacağız.Tablet beklerken taş geldi. Yani aldığımız tablet yok" diye konuştu.

"Kargo paketini açarken kanıt olsun diye video çekilebilir"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İnternet üzerinden yapılan açık bir dolandırıcılık. O internet satış portalının sorumluluğu üstlenmesi ve ödemesini yapması lazım. Tüketicinin o ürünü aldığında içinde o ürünün olmadığın taş olduğunu kanıtlayacak bilgi belgeye ihtiyaç var. Paketi açarken bir videoya çeksinler ki kanıtı da sağlam olsun" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yol göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:46
Kurum'dan İmamoğlu'na "Rabia işareti" tepkisi
15:30
Sobadan sızan gaz 4 kişilik aileyi zehirledi
15:15
Park halindeyken yanan minibüs küle döndü
15:04
Müslüm Gürses vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı
14:51
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yol göle döndü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
MSB, HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ