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Türkiye
AA 29.01.2025 11:35

Kardeş ayılar kış uykusuna yatamadı

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege", mevsimsel sıcaklığın, küresel ısınmanın etkisiyle yüksek seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamıyor.

Kardeş ayılar kış uykusuna yatamadı

Doğada, yavruyken bitkin halde bulunan ve Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ayılar, kendileri için oluşturulan özel alanlarda 3 yıldır misafir ediliyor.

Konforlarının yanı sıra yaşam alanlarının hijyenine de önem verilen kardeş ayıların, özel programla günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış döneminde kapalı mekanda mağaraya benzetilen alanda kalıyor.

Kardeş ayılar kış uykusuna yatamadı

Kış için özel inleri bulunan ayılar, mevsim sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle uyuyamıyor.

"Havaların sıcak gitmesi, ayılarımızın düzenini olumsuz etkiliyor"

Merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, vahşi doğada, yaralı, düşkün ya da hasta bulunan hayvanların tedavilerini, bakımlarını ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayıların, merkeze 1,5 haftalıkken getirildiklerini anlatan Akbalcı, onların özel bakımla bugüne kadar büyütüldüklerini dile getirdi.

Akbalcı, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilecek duruma gelen hayvanları tekrar doğaya bıraktıklarını belirterek, "Rehabilitasyon süreci devam eden ayılarımızın bakım ve beslemeleri buradaki uzman sağlık ekiplerimiz ve bakıcılarımız tarafından rutin olarak yapılıyor. Ayıların kış uykusuna yatabilmeleri için sert kış şartlarının olması gerekiyor. Ortam şartlarını sağladığımız halde, havaların sıcak gitmesi, ayılarımızın düzenini olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

Kardeş ayılar kış uykusuna yatamadı

"Uyumak istedikleri için bazen beslenmek istemiyorlar"

Ayıların uyumak istedikleri halde uyuyamadıkları için ilginç tepkiler verdiğini, esnemeye benzer hareketleri de olduğunu vurgulayan Akbalcı, şöyle konuştu:

"Uyumak istedikleri için bazen beslenmek istemiyorlar. Geçtiğimiz hafta besleme yaptığımızda gıdaya gelmediklerini gördük. Hasta olabileceklerini değerlenirdik. Yaptığımız muayenede herhangi bir sağlık problemleri olmadığını, uyumak istediklerini ama uyumadıklarını tespit ettik. Normalde günlük beslemelerinde bal verdiğimizde dayanamazlar, armudu da çok severler. Uyumak istedikleri için bunları bile yemek istemediler."

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