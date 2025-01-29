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Türkiye
DHA 29.01.2025 10:52

Ankara'da evde doğal gaz patlaması

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda evde bulunan yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da evde doğal gaz patlaması

Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı binada, Hüseyin Kaygı'ya ait evde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlamada, Kaygı yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketinin teknik ekipleri sevk edildi. Hüseyin Kaygı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kaygı'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ve doğal gaz teknik ekibinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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