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Türkiye
AA 29.01.2025 10:10

Ankara'da hava alarm veriyor

Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan ölçümlere göre, Ankara'da hava kalitesi birçok noktada "hassas" seviyeye ulaştı. Bazı noktalar ise "sağlıksız" seviyeye yaklaştı.

Ankara'da hava alarm veriyor

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç, birçok ilde sise, pusa ve hava kalitesinde yer yer azalmaya sebep olurken, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda Ankara'da bazı kesimlerde hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" düzeyde olduğu belirtildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye'deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen söz konusu veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

Ankara'da hava alarm veriyor

Ankara'da Batıkent zirvede

NEFES uygulamasının verilerine göre, ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara'da semtlere göre farklılık gösterdi.

Saat 10.00'da Batıkent'te 140 olarak ölçülen hava kirliliği, Keçiören Sanatoryum'da 105, Siteler'de 127, Ulus'ta 113, Bahçelievler'de ise 102'ye çıktı.

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