İşleri zor ve yorucu. Yoğun kış şartlarında yolları açık tutmaya çalışan karayolları işçileri, 7 gün 24 saat her an tetikte. Çoğu zaman ailelerinden uzak kalsalar da insanları birbirine kavuşturmak onların görevi.

TRT Haber işçilerin bu zorlu mesaisine ortak oldu. Erzurum’u Bingöl, Malatya ve Elazığ’a bağlayan önemli nokta olan Erzurum-Çat Karayolu'nda ekiplerin çalışmalarını yerinde görüntüledi. Kışın çoğu zaman kapanan bu yol, ekiplerin özverili çalışmaları ile açık tutulmaya çalışılıyor.

Yaklaşık 100 kilometrelik güzergah, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. 122. Şube Şefliği'ne bağlı 2 kar püskürtme, 2 kar küreme aracı ile 1 greyder ve kepçe görev yapıyor.

Havanın durumuna göre günlerce ailelerini göremedikleri oluyor

Karayollarının emektarlarından greyder operatörü Dursun Ali Ünal, 25 yıldır direksiyon başında:

"Sabahımız gecemiz yok. Havaya göre hareket ediyoruz. 24 saat gerekirse işte kalıyoruz. Bazen 24 saati de geçiyor. Havanın şartlarına göre devamlı yağıyor, esinti oluyorsa, hava şartlarına göre devam ediyoruz."

Hacı Sadık Özcan ve Ferit Atmaca kar küreme operatörleri. Uzun yıllardır onların da mesaisi yollarda geçiyor.

Özcan yaptıkları işten dolayı her ne kadar ailelerinden uzak kalsalar da başka aileleri birbirlerine kavuşturduklarını mutlulukla anlatıyor:

"'Karayolcu' dedikleri zaman gurur duyuyoruz. Gün geliyor evlerimize gidemiyoruz. 7/24 çalışıyoruz biz gidemediğimiz için aileleri birbirine kavuşturucu bir özelliğimiz var. Bu da bize mutluluk veriyor."

Atmaca da 7/24 çalıştıklarına vurgu yaparak; cumartesi, pazar, bayram demeden görevlerinin başında olduklarını anlattı.

Zorlu ve uzun kış mevsimlerinde en çok özlemini duydukları şey ise aileleri.

Yolda kalan TIR'lar, tipi ve rüzgar çalışmaları geciktiriyor

Karla mücadelede eden bu ekiplerin en çekindikleri durum şiddetli rüzgar ve tipi. İşçiler, Karayollarının tedarik ettiği ekipman, kıyafet ve gözlüklerle bu durumun da üstesinden geliyor.

Karayolları ekipleri için bir başka endişe kaynağı ise uygun ekipmanla yola çıkmayan sürücüler. Ekipler, gerekli önlemi almayıp yol kenarında kalan TIR'ları kurtarmak için de mesailerini harcıyor.

Hareket halinde içilen sıcak çay, yorgunluğu alıyor

Karayolları emekçileri, yoğun çalışma sonrası direksiyon başında ya da bir araya gelinen kısa molalarda bir bardak çay ile dinlenme fırsatı ancak buluyor.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Erdem Daştan, Ertaç Kocak

Kurgu: Mustafa Akyürek