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Karasu'da su hatlarında 827 kaçak bağlantı tespit edildi

Sakarya Karasu'da görülen ishal vakalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Su hatlarında yüzlerce kaçak bağlantı tespit edildi.

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Karasuda su hatlarında 827 kaçak bağlantı tespit edildi

Sakarya Karasu'da geçtiğimiz günlerde görülen ishal vakalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bölgedeki su hatlarında yüzlerce kaçak bağlantı tespit edildi. Vakaların, kaçak su hatlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Bölgede denize girmek de yasaklandı. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Karasu ilçesinde görülen ishal vakalarıyla ilgili bölgedeki su hatlarında 827 kaçak bağlantının tespit edildiği belirtildi. 

Sakarya Karasu'da denizin de renk değiştirdiği olayda, suya giren vatandaşlar bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmuştu.

6 günde yaklaşık 4 bin 500 kişi rahatsızlanmıştı. Bunun üzerine bölgede denize girmek yasaklandı. Bölgedeki vatandaşlar kaçak su kullanımlarına karşı uyarıldı. 

Vakalara, bir virüs türünün neden olduğu belirlenmişti. 

Kaynak: TRT Haber, AA

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