Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik Karabük-Ankara kara yolunda yaptığı denetimde, içinde 5 kişinin bulunduğu 67 AZ 205 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobildeki Çetin Çolak'ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda COVID-19 pozitif çıkan iş arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği belirlendi.

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Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nın ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve idari para cezası uygulanan Çolak, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait karantina yurduna yerleştirilirken araçtaki diğer 4 kişi ise evlerinde izolasyona alındı.

Çolak karantina kararının kendisine iletildiğini ancak bu süreyi evde geçirmesi gerektiğini bilmediğini, Karabük'e de araç almaya geldiklerini iddia etti.