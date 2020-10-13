Türkiye'de yerli lens solüsyonunun üretilmesi için akademisyenlerden oluşan bir ekip kuruldu. Projeye Dicle Üniversitesi, KOSGEB ve Diyarbakırlı iş insanları da destek verdi. Uzun süre Ar-Ge çalışmaları yapıldı ve Türkiye'nin ilk kontakt lens solüsyonu Diyarbakır'da üretildi.

Üretilen solüsyon, ODTÜ, TÜBİTAK ve Yeditepe Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan tüm testlerinden başarıyla geçti.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydemir, "Katma değeri yüksek ve nereden baksanız 100 milyon dolarlık bir ciro söz konusu" dedi.

Türkiye 2019 yılında yaklaşık 100 milyon dolarlık lens solüsyonu ithal etti. Diyarbakır'da üretilen lens solüsyonuyla hem Türkiye ekonomisi kazanacak hem de dışa bağımlılık azalacak.

Kontakt lens solüsyonunun kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor.