Haber Giriş: Kaynak: BBC
12 yıl önce ölen traktörün sahibine kaçak geçiş cezası
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da 12 yıl önce ölen Şahin Akın'a, traktörüyle İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle para cezası kesildi.
İznik ilçesi kırsal Çakırca Mahallesi’nde, 2008 yılında ölen Şahin Akın’a ait traktöre, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle toplam 71 lira 25 kuruş ceza kesildi.
2019 yılının Temmuz-Ağustos aylarında traktöre kesilen ceza makbuzu, 14 Eylül’de Şahin Akın’ın oğlu Ali Akın’a ulaştı.
Ceza makbuzu eline geçince şaşkınlık yaşayan Ali Akın, traktörün 8 yıldır garajda durduğunu ve hareket ettirilmediğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçe yazarak, cezaya itirazda bulunan Ali Akın, “Traktör 7-8 yıldır hurda bir şekilde bahçede duruyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kaçak geçiş cezası geldi” diye konuştu.
Etiketler: bursa kaçak geçiş cezası 15 Temmuz Şehitler KöprüsüSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:53
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