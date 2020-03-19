Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Psikiyatri Bölümü’nde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü olduğunu ve Almanya’dan geldiğini söyledi.

Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde hastaneden kaçtı. Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

1 saat sonra polis yakaladı

Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G. Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinin yakınlarında yakaladı. Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takıp U.G.’yi tekrar hastaneye götürdü.

