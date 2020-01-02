Türkiye

Karaman'da hırsızlık zanlısı ayakkabılarındaki çizgilerden yakalandı

02 Ocak 2020 Perşembe 16:35 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 17:20

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bir market ile PTT'ye ait mobil hizmet aracından hırsızlık yaptığı iddia edilen ve giydiği çizgili ayakkabılardan teşhis edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

[Fotoğraf: AA]