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Evini kumarhaneye çeviren zanlı gözaltına alındı02 Ocak 2020 Perşembe 15:38 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:58
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen operasyonda ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamkullu Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.
İki katlı evin giriş katında kumar oynayan 17 kişi ile ev sahibi O.E. yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
O.E, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye 5 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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