İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamkullu Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

İki katlı evin giriş katında kumar oynayan 17 kişi ile ev sahibi O.E. yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

O.E, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye 5 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA