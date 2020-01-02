Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Ceren Damar Şenel, görevinin başında öğrencisi tarafından vahşice öldürüldü. Aradan bir yıl geçti ancak unutulmadı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak, onun için özel beste hazırladı, meslektaşlarıyla birlikte seslendirdi.

Parlak, şunları söyledi:

"İstedim ki hem ailenin acısını paylaşalım hem de Ceren Damar Şenel kızımız adına, onun adını yaşatacak bir eser oluşturalım. Diliyoruz ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın, böyle ağıtlar yakılmasın."

TRT tarafından hazırlanan klipte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet , ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor.

Kaynak: TRT Haber