Türkiye
Denizli'de buzlanan yolda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi02 Ocak 2020 Perşembe 15:51 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:57
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan karayolunda 8 araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: DHA]
Denizli- Çameli karayolu Aliveren Mahallesi yakınlarında kar yağış nedeniyle buzlanan karayolunda otomobil, minibüs ve kamyonetlerden oluşan 8 araç, kayarak yol kenarındaki istinat duvarı ve birbirlerine çarptı.
Zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza yapan araçlar, jandarmanın çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: zincirleme kaza Kar yağışı denizli