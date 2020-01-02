Türkiye

Denizli'de buzlanan yolda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

02 Ocak 2020 Perşembe 15:51 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:57

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan karayolunda 8 araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: DHA]