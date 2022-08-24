Fisandun Barajında yaşanan olayda, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin su altı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi.

“Büyük bir gürültüyle düştü”

Aracın düştüğünü gören İbrahim Kırcal, oğluyla balık tutmaya geldiğini anlatarak, “Arabamızın yanındayken büyük bir gürültü oldu. Baktığımızda arabanın suda olduğunu gördük. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdim, ekipler geldi” dedi.

“Aracın yerini tespit ettik. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır”

Olay yerine gelen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da çalışmaları takip etti. Olayla ilgili açıklama yapan Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

“Merkeze bağlı Dereköy sınırları içerisinde bulunan Fisandun Barajında yapılan ihbar üzerine buraya geldik. Olaya şahitlik eden vatandaşımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bir aracın gölete düştüğü yönünde bilgiler mevcuttu. Bu bilgiyi alır almaz AFAD, sağlık ve diğer ekiplerimizi yönlendirdik. Jandarmamız da gerekli tedbirleri aldı. Şu anda aracın yerini tespit ettik. Araç içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır. AFAD ekiplerimiz çalışıyorlar. Aracın çıkartılmasıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar."