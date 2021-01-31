Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (TİSKİ) ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj Tesisi’nin denize deşarj sağlayan atık su borusunun denizi kirlettiği fark edilince harekete geçildi.

Atık su hattının tamiri için başlatılan çalışmalarda dalgıçlar suyun 36 metre altına dalarak atık su hat borularının koptuğunu saptadı.

Kopan boruyu temizleyen ve onaran dalgıç ekipleri, deniz altında tespit edilen diğer arızaları da yerinde onarıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmalarla kirlilik giderilecek

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Beşirli ve Ganita bölgesinde atık suların ayrıştırılarak denize akmasını engellediklerini ve tesisteki arızanın giderilmesiyle kirliliğin önüne geçileceğini açıkladı:

“Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu kirliliği ortadan kaldırmak, denizin temiz kalması için çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL bedelle ihale edilen bu çalışma çok kısa zamanda bitirilerek kirlilik giderilecek.”