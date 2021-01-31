Van'ın Çaldıran ilçesine 15 kilometre mesafedeki Suveren Mahallesi'nde hidrosefali hastası Rabia Kırmızı'nın yakınları, ameliyat sonrası pansumanını yapamayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulans kara saplandı

Mahalleye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, 10 kilometre kala tipi dolayısıyla yoldan çıkarak kara saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, sağlık görevlilerini hastaya ulaştırdı

Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerini hastaya ulaşarak tedavisini yapmalarını sağladı.

Hasta yakınları, gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.