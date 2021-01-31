Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal’da yasa dışı yollardan temin edilen uyuşturucunun kentte sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin kiraladığı villaya düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 1 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 100 litre sıvı metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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