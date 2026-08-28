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Türkiye
AA 28.08.2026 10:26

Karadeniz'de su alan ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su aldığı tespit edilen ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi.

Karadeniz'de su alan ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi

Karadeniz'in 26 mil açıklarında Palau bayraklı "SVETOSLAVA" isimli ticari geminin makine dairesinin gece saatlerinde su aldığı bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

TCSG-96 ve KB-40 botuyla gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemide bulunan 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na getirdi.

Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Açığa demirleyen geminin olumsuz hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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