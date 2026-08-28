Çok Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Japan Times 28.08.2026 11:34

15 günlük turist vizesiyle girdiği ülkede 26 yıl yaşayan adam tutuklandı

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde yer alan Yaizu şehrinde yaşayan 72 yaşındaki Güney Kore vatandaşı, vize süresini 26 yıldan fazla ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

15 günlük turist vizesiyle girdiği ülkede 26 yıl yaşayan adam tutuklandı

Şizuoka Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziran ayında alınan bir ihbar üzerine başlatılan inceleme sonucunda zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlı, Eylül 1993'te daha yüksek maaşlı bir iş bulmak amacıyla kardeşinin pasaportunu kullanarak 15 günlük turist vizesiyle Japonya'ya giriş yaptı. Zanlının 1993 yılından bu yana ülkede kaçak olarak yaşadığı belirtildi.

Vize ihlali suç kapsamına alındı

Japonya'da vize süresini aşmak, revize edilen göçmenlik yasasının yürürlüğe girdiği Şubat 2000 tarihine kadar cezai bir suç kabul edilmiyordu.

Polis bu nedenle zanlıyı Şubat 2000'den bu yana ülkede yasa dışı kalmaktan dolayı gözaltına aldı.

Günübirlik işlerde çalıştığını belirten zanlı hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla ülkede vize süresini ihlal eden 68 bin 488 kişi bulunuyor.

Bu sayı, vize ihlallerinin 298 bin 646 ile zirveye ulaştığı 1993 yılına kıyasla önemli bir düşüş gösteriyor.

ETİKETLER
Japonya Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Avrupa'da bu yıl orman yangınları 600 bin hektardan fazla alanı etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya Ukrayna ile anlaşma çağrısında bulunduğu iddia edildi
12:54
İran: Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak
12:45
Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı
12:42
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
12:33
İŞKUR Mobil uygulamasıyla 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı
12:29
Güneşten elektrik üretimi rekor tazeledi
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı
FOTO FOKUS
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ