15 günlük turist vizesiyle girdiği ülkede 26 yıl yaşayan adam tutuklandı

Şizuoka Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziran ayında alınan bir ihbar üzerine başlatılan inceleme sonucunda zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlı, Eylül 1993'te daha yüksek maaşlı bir iş bulmak amacıyla kardeşinin pasaportunu kullanarak 15 günlük turist vizesiyle Japonya'ya giriş yaptı. Zanlının 1993 yılından bu yana ülkede kaçak olarak yaşadığı belirtildi.

Vize ihlali suç kapsamına alındı

Japonya'da vize süresini aşmak, revize edilen göçmenlik yasasının yürürlüğe girdiği Şubat 2000 tarihine kadar cezai bir suç kabul edilmiyordu.

Polis bu nedenle zanlıyı Şubat 2000'den bu yana ülkede yasa dışı kalmaktan dolayı gözaltına aldı.

Günübirlik işlerde çalıştığını belirten zanlı hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla ülkede vize süresini ihlal eden 68 bin 488 kişi bulunuyor.

Bu sayı, vize ihlallerinin 298 bin 646 ile zirveye ulaştığı 1993 yılına kıyasla önemli bir düşüş gösteriyor.