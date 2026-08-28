Çok Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2026 11:51

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha ihlal ederek, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürdü.

Nasır Hastanesi’nden AA'ya verilen bilgiye göre, İsrail İHA'sının, El-Karara beldesi yakınlarında sivillerin bulunduğu noktayı hedef alması sonucu aynı aileden 3 kişinin cenazesi hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar da hayatını kaybedenlerin Abidin ailesinden 2 kardeş ile kuzenleri olduğunu aktardı.

Kaynaklar, İsrail’e ait İHA’nın söz konusu kişileri beldedeki evlerinin önünde bulundukları sırada hedef aldığını ve saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda da İsrail askeri araçlarının açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinli, Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail’e ait savaş gemilerinden de kentin kıyılarına doğru ateş açıldığı, olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438, yaralı sayısı ise 174 bin 447 olarak açıklandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
15 günlük turist vizesiyle girdiği ülkede 26 yıl yaşayan adam tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya Ukrayna ile anlaşma çağrısında bulunduğu iddia edildi
12:54
İran: Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak
12:45
Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı
12:42
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
12:33
İŞKUR Mobil uygulamasıyla 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı
12:29
Güneşten elektrik üretimi rekor tazeledi
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a çıktı
FOTO FOKUS
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ