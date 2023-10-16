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Türkiye
DHA 16.10.2023 09:52

Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor: 14 bin yumurta bırakıyor

Karadeniz'de dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele sürdürülüyor. Bir çift kahverengi kokarca böceği ile çocukları, sezonda 14 bin tane yumurta bırakıyor.

Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor: 14 bin yumurta bırakıyor
[Fotograf: DHA]

Dünya fındık üretimi ile pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz Bölgesi'nde; bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için tehdit oluşturuyor.

7 yıl önce Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve Türkiye'de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol katediyor.

Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor: 14 bin yumurta bırakıyor

Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin'den ithal edilen 30 bini aşkın 'samuray arı', bu yıl Artvin'de doğaya salındı.

Tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi için biyolojik mücadelenin yanı sıra kimyasal ve mekanik mücadele (elle toplanarak imha edilmesi) de sürdürülüyor.

Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor: 14 bin yumurta bırakıyor

Havaların soğuması ile kışlığa geçen böcek, kırsal ile kentteki evlere de dadanarak hayatı olumsuz etkiliyor.

Popülasyonunda ciddi artış gözlemlenen istilacı böcek türü yayılımını devam ettirirse, gelecek yıl fındığa yüzde 80 oranında zarar vermesi öngörülüyor.

Karadeniz'de 'istilacı böcek' durdurulamıyor: 14 bin yumurta bırakıyor

"Bizi bir felaket bekliyor olabilir"

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, şöyle konuştu:

"Kahverengi kokarca, 7 yıl önce Gürcistan'dan ülkeye girdi. Bu böcek, dünyada tarıma en çok zarar veren böcek türü. Acil önlemler almamız gerekiyor. Çünkü bu yıl insanlarımız gördü, aşırı derecede görülmeye başlandı. Kışlığa çekiliyor, evlere kadar giriyor. Bununla ilgili mekanik mücadele yapılabilir ki; o da 'Gördüğün yerde yok et' sloganı ile bundan 6-7 yıl önce broşürler hazırlayıp, okullara, camilere astığımız uygulama. O zaman popülasyon bu kadar çok değildi. Şimdi mekanik mücadele de tam olarak sonuç vermiyor. Kimyasal mücadeleyi de acil başlatmamız gerekiyor."

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