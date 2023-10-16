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Türkiye
DHA 16.10.2023 09:52

Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılacak

Çanakkale'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındıran Bayramiç Barajı'nda doluluk yüzde 8,5 olarak ölçüldü. Su seviyesi düşük olması nedeniyle baraj tarımsal sulamaya kapatılacak.

Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılacak
[Fotograf: DHA]

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü.

Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 8,5'lere kadar geriledi.

Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılacak

Barajdaki su seviyesinin düşmesi sonucu arıtma tesisi de olmadığı için suda balık ve balçık kokusu olduğunu dile getiren Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, barajın bir hafta içerisinde tarımsal sulamaya kapatılacağını belirtti.

Şen, "Bu kritik seviye demek. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız bu yıl en yüksek yüzde 86 civarında kaldı. Buna istinaden ekimin fazla olması ve Bayramiç Barajı'nın sulama alanının çok geniş olmasından dolayı suyun yetersiz kalacağını daha önceden tespit ettik. Bununla ilgili Sulama Birliği'nden talepte bulunmuştuk. Sulama Birliği'nin çalışanları ve yöneticileri bizim talebimizi yerinde buldular ve sulamaya müdahale edildi" açıklamasını yaptı.

Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılacak

"Barajın su seviyesi çok düşük"

Bir sonraki sezona da dikkati çeken Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde hafta 2 gün olan sulama yasağını, haftada 3, kademeli bir şekilde 4 güne kadar çıkardık. Alınan bu önemlerle su seviyesine bu zamana kadar getirebildik. Hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ekim ayının 15'ini gördük. Önümüzdeki dönemlerde güz yağmurlarının yağmasıyla sulama sezonunu kapatmış olacağız. Ancak şu anda barajın su seviyesi çok düşük. Bayramiç Barajı sadece sulama barajı değil. Bayramiç merkezin içme suyunu da karşılıyor. Çok düşük su seviyesi olduğu zaman sularımız balık ve balçık kokuyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı hale geliyor. Bununla ilgili önümüzdeki sezon için de barajın doluluk oranına göre ekim planlaması yapılmalı. Bütün üreticilerimizin de bu planlamaya uyması gerekiyor. Kaçak ekimlere izin verilmemeli. Bayramiç halkının bu içme suyundan en üstün şekilde faydalanması için sulama sezonunu yüzde 15 seviyelerinde bitirmemiz lazım."

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