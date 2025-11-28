Açık 9.7ºC Ankara
TRT Haber 28.11.2025 19:17

Karadeniz'de gemi yangını: 25 personel tahliye edildi

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden Gambia bandıralı tankerde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yangın çıktı. Olayın hemen ardından başlatılan kurtarma çalışmaları neticesinde gemiye ulaşıldı ve personel tahliye edildi. Gemiden tahliye edilen 25 personelin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Karadeniz'de gemi yangını: 25 personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da "Gemideki denizciler tahliye edildi. 25 personelin sağlık durumu iyi. Karada ekiplerimiz personeli karşılamak için bekliyor." açıklamasını yaptı.

 

Karadeniz Bölgesi Rusya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yangın
