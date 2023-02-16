Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz Bölgesi'ne yoğun kar uyarısı
[Fotograf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
9 il için "sarı" uyarı
Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Sıcaklıklar mevsim normalleri civarına yükselecek
Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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