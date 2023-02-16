Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

9 il için "sarı" uyarı

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarına yükselecek

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.