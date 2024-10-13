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Türkiye
AA 13.10.2024 16:24

Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi, cami ve 1 araç hasar gördü.

Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

Kentte gece saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Çıraklar köyü Yukarı Mahallesi'ndeki caminin minaresi, imam Abdulsamet Şahin'in otomobilinin üzerine devrildi.

Devrilen minare, camide ve otomobilde hasara neden oldu.

Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

İhbar üzerine köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle köyde bir evin bahçe duvarı da yıkıldı.

Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

Köy muhtarı Hasan Duyku, gece köyde şiddetli rüzgar çıktığını belirtti.

Rüzgarın ardından mahalledeki cami minaresinin yıkıldığını vurgulayan Duyku, "Çok şükür, can kaybımız ya da yaralanan yok. Minare imamın otomobilinin üzerine devrildi. Otomobilde hasar var. Caminin çatısında da hasar oluştu. Ekipler gelip, hasar tespit çalışması yaptı. Minare bulunduğu yerden kaldırılacak. Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.

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