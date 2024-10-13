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Türkiye
AA 13.10.2024 14:25

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
[Fotograf: AA]

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde yağışın ardından oluşan köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

​​​​​​​Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Irmağımızda köpürme dışında zaman zaman siyahlık da oluyor. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." ifadelerini kullandı.

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Irmağın köpürmesi dronla da görüntülendi.

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