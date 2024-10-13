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Türkiye
TRT Haber 13.10.2024 12:11

Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden kamerayla tespit ediliyor

Gümüşhane'de suçlarını inkar eden kaçak avlananlar, DKMP kameraları tarafından kilometrelerce öteden kayda alınan görüntüler sayesinde tespit ediliyor.

Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhane'nin dağlık alanlarında kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor.

Yoğun denetimler ve foto kapanlarla sürekli kontrol altında tutulan Gümüşhane doğasında kaçak avcılık faaliyetleri azalırken, kaçak avcılık yaptıklarını inkâr eden şahıslar ise kilometrelerce öteden kayda alınan görüntülerini izleyince suçlarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar.

Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından "Ben dağda kaçak avlanıyorum ve DKMP ekibinin geldiğini fark edip silahımı ve diğer unsurları sakladım. Benim av yaptığım nasıl ispat edilebilir diyen şahıslar için cevabımız bu videoda” mesajıyla paylaşıldı.

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Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden tespit ediliyor
Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden tespit ediliyor
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