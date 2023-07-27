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Türkiye
AA 27.07.2023 23:31

Karabük'te rüzgar ve sağanak etkili oldu

Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrilirken, sağanak öncesi yıldırım düşmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Karabük'te rüzgar ve sağanak etkili oldu

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Rüzgar nedeniyle Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay gelen Karabük Belediyesi'ne bağlı ekipler, ağacı yoldan kaldırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şimşeklerin çaktığı ve gök gürültüsünün oluştuğu kentte, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde de sağanak öncesi yıldırımın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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