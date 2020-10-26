Karabük'ten Ankara yönüne giden Ramazan Derebaşı idaresindeki otomobil, Köyceğiz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüyle otomobildeki Satı ve Kübra Derebaşı ile Safinaz Çelikkafa yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.