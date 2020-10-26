Bir tarafta kilden yapılan yüz tasarımları, diğer tarafta çelik konstrüksiyonla (yapım) şekillendirilen kaideler...

Çanakkale'deki atölyede, Güney Kore'den sipariş edilen 3 metrelik heykelleri yetiştirme telaşı var.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu Ethem Muhtaroğlu, arkadaşlarıyla yurt dışına heykel yapmaya başladı. Eserler beğenildi, son olarak Güney Kore'den 10 dev heykel siparişi geldi.

Otelleri süsleyecek heykeller gemiyle Güney Kore'ye gönderilecek.

"Türkiye’den çıkan işler daha kaliteli"

Muhtaroğlu, hem estetik hem de çalışma disiplinine sahip harika bir sanatçı kitlesi olduğunu söyleyerek, "Biz burada bu işi gerekli sürede çıkaracak donanım ve ekibi sağlayıp kolları sıvadık" dedi.

Bir heykel yaklaşık 2 ayda yapılıyor. Muhtaroğlu, çalışma sürecini şöyle anlattı:

"Bir küçük modelini yapıyoruz heykelin. Küçük modeli bitirdikten sonra kalıplıyoruz ve kırılmayacak bir malzemeden üretimini yapıyoruz. Bu bizim için harita niteliği oluyor ve büyüğünü yapıyoruz."

Türk eserleri kalitesiyle dikkat çekiyor. Heykeltıraşlardan Gökçe Karpuzoğlu, "Daha önce de üretilen işlerden kaliteyi anladıkları için Türk sanatçıları tercih ettiklerini söylediler. Onlara daha yakın olan Çin ve Hindistan ile kıyaslandığında Türkiye’den çıkan işler daha kaliteli" dedi.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Gül