Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bir termal otelde belediye başkanları ve kurum amirleri ile bir araya geldi. Karaismailoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, 2003 yılından bu yana "laf" değil icraat ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana geçen 18 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için tam 907 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptık. Bizim yaptıklarımıza, başkalarının hayalleri bile yetişemez." diye konuştu.

"Uzaydaki haberleşme uydularını da artırdık"

Karaismailoğlu, 2003 yılında kara yollarındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, bugün 27 bin 700 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, 26 havalimanı sayısını bugün 56'ya, 81 ülkeye yapılan uçuş rota sayısını da bugün 173 ülkeye yükselttiklerini anlattı.

Sadece yol ve havalimanı yapmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Uzaydaki haberleşme uydularını da artırdık. Allah'ın izniyle Türksat 5A'yı kasım ayı sonunda, Türksat 5B'yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece 'uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız. Demir yollarında 2003 yılında yüksek hızlı demir yolu bulunmazken, bugün 1213 kilometre YHT hattımız bulunmaktadır. 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile başladığımız YHT seferlerine, 2011'de Ankara-Konya ile devam ettik. 2014'te Eskişehir-Pendik, 2019'da da Marmaray Projesi ile Gebze-Halkalı arasında YHT demir yolu hattımızı tamamladık."

"Yıllık ortalama yolcu sayımız 44,8 milyonu geçmektedir"

2020 yılına kadar Ankara-Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 milyon, Konya-İstanbul hattında da 3,5 milyon yolcu taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama yolcu sayımız 44,8 milyonu geçmektedir. Türkiye'de demir yolu ile taşınan yük miktarında da 2020 yılında 30 milyon tona ulaşırken, 2023 hedefimizi 45 milyon ton, 2028 hedefimizi de 150 milyon ton olarak belirledik. Ülkemiz, demir yolunda Çin-Londra arasındaki orta kuşak ipek demir yolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Bu hat üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz, 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 4,4 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır."

"Fiber hat uzunluğumuzu ise 404 bin kilometreye çıkardık"

Karaismailoğlu, geçen hafta İstanbul'un tarihi Sirkeci Gar'ında düzenledikleri Türk Demiryolu Zirvesi'nde, Türkiye'nin demir yolları reformunu başlattıklarını söyledi.

Bu zirvede AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı süresince demir yollarının kat ettiği mesafeyi detaylıca paylaşma imkanı bulduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci, fiziki bir büyümeyi de beraberinde getirecek. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri bakımından gelişmiş, dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağına sahip olacağız. Bugünden sonra, demir yollarındaki mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlamayı öncelikli hale getireceğiz. Haberleşme alanında da Türkiye'yi zirveye çıkartmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haberleşme alanında, mobil abone sayımızı 83 milyona çıkarırken, 15 milyon 300 ile sabit internet abone sayımızı da artırdık. Fiber hat uzunluğumuzu ise 404 bin kilometreye çıkardık. İstanbul Çamlıca Tepelerinde görüntü ve manyetik alan kirliliği oluşturan TV ve radyo antenlerini kaldırarak, yapımını tamamladığımız Küçük Çamlıca TV ve radyo kulemize taşıdık."

Karaismailoğlu, bu şekilde İstanbul'un siluetini güzelleştirirken, 49 katlı Çamlıca Kulesi ile çoklu antenden kaynaklanan elektrik israfının da önüne geçtiklerini ifade ederek, kulenin seyir katlarıyla da turizme katkı sağlayacağını aktardı.

Ulaşım ve iletişim hatlarında "yerli ve millilik" oranının artırılmasına azami önem gösterdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim modlarında akıllı sistemleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

"8 milyar 980 milyon liraya yakın harcama yaptık"

Bu anlayışla sistemlerde, seyahat sürelerinin azaltılmasını, trafik güvenliğinin artırılmasını, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, enerji verimliliğini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar aktardığım yatırımlar Bakanlık tarafından yürütülen işlerin sadece bir kısmı. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Afyonkarahisar'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 980 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003 yılına kadar il genelinde sadece 54 kilometre bölünmüş yol yapılmışken son on sekiz yılda bu uzunluğu 10 katın üzerinde artırarak 575 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar'da 551 kilometresi devlet, 476 kilometresi de il yolu olmak üzere, toplam kara yolu ağını 1027 kilometreye çıkardık.

Afyonkarahisar kara yolu ağımızın yüzde 60'ına yakınını bölünmüş yol standardında yaptık. Tüm bu yatırımlara ilaveten Afyonkarahisar'da devam eden 4 adet kara yolu projesi için 822 milyon liralık kaynak ayrılmıştır. Afyonkarahisar için çok önemli olan demir yolu yatırımımız kuşkusuz Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT projesidir. Bu proje tamamlandığında, Afyonkarahisar'ın yük ve yolcu taşımacılığında çığır açılacaktır."

Bu proje çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğünün yürüttüğü altyapı çalışmalarında yüzde 40'a yakın ilerleme kaydettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, projenin kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik işlerinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

"18 yıldır millet ne istediyse o olmuştur"

Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e bağladıkları bu proje sayesinde 824 kilometrelik mesafenin seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate indireceklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu ülkede ne zaman, halkı ile bütünleşen, halkının derdini dert edinen, gece-gündüz halkı için çalışan kadrolar çıksa, ülkemizi kıskanan, çekemeyen, bir adım ileriye gitmesini istemeyen kişi ve mihraklar olmuştur. Ulaştırma ve altyapıda olduğu gibi enerjide, tarımda, hayvancılıkta, savunma sanayiinde ve ekonomimizdeki gelişmeler karşısında, kumpas, abluka, ambargo, vekalet savaşları gibi türlü yollarla yolumuzu kesmek istiyorlar. Ancak bilmiyorlar ki 18 yıldır millet ne istediyse o olmuştur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ile belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı