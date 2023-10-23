Karabük'te 4 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

M.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Saray köyü yakınlarında U.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden U.G. ile yanındaki H.G. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi
İ.K'nin kullandığı otomobil, merkeze bağlı Çukurca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İ.K. ile yanındaki Ö.K. ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
N.Ş. idaresindeki otomobil, Bulak köyü yakınlarında E.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden N.Ş. ile yanındaki H.Ş. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil bisikletliye çarptı
İ.D. yönetimindekiotomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde bisikletli Y.A.Y'ye çarptı.
Kazada yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.