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Türkiye
AA 23.10.2023 06:16

Kuzenler arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Kuzenler arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Samet Ç., Serkan G. ile Erkan G. arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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