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Türkiye
AA 23.10.2023 04:41

Minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı: 5 yaralı

Bursa'da ticari taksiye ardından da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı, kazada hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı: 5 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Hasan M. idaresindeki ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, kaldırımda yürüyen aynı aileden Hannan Sido, Feyzi Sido ile Zeynep Süleyman'a çarptı ve yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafasından yaralı olduğu görülen minibüs sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kazada takside bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir yolcu ile yayalar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Zeynep Süleyman'ın hamile olduğu, sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

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