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Türkiye
AA 22.10.2023 23:10

Balıkesir'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde A.S. kamyonet, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde, E.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü A.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü E.K. ile E.M. ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A.S.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Balıkesir Trafik Kazası
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